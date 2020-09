Джеймс Ганн снимет для HBO Max сериал Peacemaker / «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли (это спин-офф к фильму Suicide Squad)

Стриминговый сервис HBO Max официально объявил о начале работы над новым восьмисерийным сериалом Peacemaker / «Миротворец» об одноименном герое комикс-вселенной DC. Титульную роль в сериале исполнит бывший рестлер Джон Сина, который также воплотит ее в грядущем фильме The Suicide Squad / «Отряд Самоубийц».

Работать над проектом будут Джеймс Ганн (сценарист и режиссер Suicide Squad) и Питер Сафран (продюсер Suicide Squad), производством займутся Troll Court Entertainment, The Safran Company и Warner Bros. Television. Джеймс Ганн напишет сценарий ко всем восьми сериям Peacemaker, а также срежиссирует несколько из них, включая пилотный эпизод. Съемки начнутся в начале 2021 года, пока Ганн не начал работу над фильмом Guardians of the Galaxy 3.

Авторы описывают новый сериал как «action-adventure-comedy», намекая на заметную долю юмора, с которой собираются описывать «Миротворца». Напомним, что главный герой одноименного комикса отличается весьма своеобразной моралью, которая призывает к миру любой ценой — невзирая на количество людей, которых предстоит убить на пути к его достижению.

Напомним, что фильм The Suicide Squad станет полным перезапуском серии, а не сиквелом первой картины 2016 года. Его премьера по-прежнему запланирована на 6 августа 2021 года.

Источник: HBO Max