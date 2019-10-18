Дженнифер Энистон: а) завела инстаграм; б) сломала его (буквально); в) установила мировой рекорд Гиннеса. И все это менее чем за шесть часов





В прошлом месяце главный ситком всех времен и народов отметил свое 25-летие (естественно, речь о сериале «Друзья»), о чем мы вскользь упоминали в нашей новостной ленте. Актриса Дженнифер Энистон на этой неделе завела аккаунт в соцсети Instagram и разместила первую публикацию — селфи с остальными основными актерами из «Друзей»: Лизой Кудроу (Фиби), Кортни Кокс (Моника), Мэттом Лебланом (Джоуи), Дэвидом Швиммером (Росс) и Мэттью Перри (Чендлер).

«Теперь мы еще и в инстаграме друзья. Привет, инстаграм 👋🏻», — написала Энистон в подписи к фото.

Энистон рассказала, что выдалось свободное время и они все собрались на ужин 5 октября дома у Кортни Кокс, где и было сделано совместное фото.

Пост Энистон произвел настоящий фурор, в комментариях к нему отметились многие мировые знаменитости из мира кино и не только, что привело к еще большему росту комменариев, лайков и подписчиков. Спустя пять часов и 16 минут счетчик подписчиков Дженнифер Энистон в Instagram перевалил за 1 млн. что было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Позже представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что Дженнифер Энистон установила новый мировой рекорд по скорости набора миллиона подписчиков в Instagram.

«Двигайся быстро, круши все. Если ты не крушишь все, ты недостаточно быстр». — одной из наиболее часто цитируемых высказываний основателя и главы Facebook Марка Цукерберга. Примечательно, что популярность Дженнифер Энистон в Instagram росла настолько стремительно, что она в буквальном смысле сломала соцсеть. В какой-то момент из-за наплыва пользователей в работе соцсети возникли технические трудности и пользователи попросту не могли подписаться на страницу Энистон.

Предыдущий рекорд скорости набора миллиона подписчиков установили принц Гарри и его жена Меган Маркл в апреле. Их совместная страница в Instagram набрала миллион подписчиков за пять часов и сорок пять минут, а до герцога и герцогини Сассекских рекорд удерживал южнокорейский поп – исполнитель Кан Дэниел, которому на набор первого миллиона потребовалось 11 часов 36 минут. До Дэниела мировой рекорд принадлежал папе римскому Франциску, который достиг отметки миллион за 12 часов.

На момент написания у Дженнифер Энистон в Instagram более 13,4 млн подписчиков и три публикации, включая совместное фото с «друзьями», наделавшее столько шума.