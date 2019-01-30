Джейн Ын, Valve: «Работа без дедлайнов помогает сохранять в коллективе здоровую атмосферу»

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В игровом сообществе существует шуточный термин Valve Time — им обозначается время до релиза какого-то проекта в переводе на символические «часы Valve». Мем родился из-за того, что компания Гейба Ньюэлла зачастую не соблюдает обещанные сроки.

Причина регулярных промедлений — горизонтальная структура управления, которую практикует Valve, позволяя своим сотрудникам самостоятельно организовывать рабочий процесс, ставить какие угодно дедлайны и фокусироваться на тех или иных проектах по собственному усмотрению.

«Игра будет готова тогда, когда она будет готова», — так звучит неофициальный лозунг компании.

Джейн Ын, бывшая сотрудница Campo Santo (разработчики Firewatch), которая теперь работает в Valve, рассказала, как такой подход компании к производству видеоигр помогает игроделам совмещать работу и личную жизнь.

«Знаю, что все шутят по поводу Valve Time, но на самом деле очень приятно ходить в 17:30 по практически пустому офису, осознавая, что сейчас коллеги находятся со своими детьми или просто живут жизнью вне работы. У нескольких ребят из Valve в ближайшие месяцы родятся дети. И очень приятно видеть, как люди искренне поздравляют друг друга с ожиданием первенца вместо того, чтобы в душе переживать о том, как грядущее отсутствие коллег на работе скажется на сроках проекта. То, что это в развитых странах такой трудовой распорядок должен быть нормой для всех — разговор отдельный. А сейчас я рада, что именно такой путь в качестве единственно верного выбрали ребята из Valve», — отметила Ын.

«Свобода в выборе сроков и отсутствие необходимости присутствовать на рабочем месте фиксированное количество времени — ключевой момент в творческих профессиях, поскольку вдохновение не всегда возможно заставить придти в те моменты, когда находишься на работе. Меня радует, что у меня всегда есть время, чтобы тщательно обдумать решение сложных задач», — подчеркнула игродел.

Источник: DTF