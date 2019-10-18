Джона Хилл отказался играть отрицательного героя в новом «Бэтмене», его место занял Пол Дано, который скорее всего станет Загадочником





Почти месяц назад фанаты комедийного актера Джоны Хилла порадовались участию своего любимчика в перезапуске франшизы «Бэтмен», однако на этой неделе представители актера опровергли этот факт. Впрочем, на это место уже нашелся новый исполнитель, но обо всем по порядку.

В конце сентября несколько голливудских источников сообщили о том, что главного отрицательного героя в будущей картине Мэтта Ривза сыграет Джона Хилл. Известному по фильмам «SuperПерцы» и «Мачо и ботан» актеру прочили роль Пингвина или Загадочника. Однако спустя месяц стало известно, что переговоры так и не завершились успешно. Среди предположительных причин отказа актера называли не самую крупную роль и высокие запросы по гонорару.

Ситуацией воспользовался Пол Дано, которому особенно удаются роли маниакальных личностей — достаточно вспомнить его игру в фильме «Человек — швейцарский нож» (2016). По неподтвержденной информации он исполнит роль Загадочника (Riddler), которого в последний раз играл Джим Керри в фильме «Бэтмен навсегда» (1995).

В нескольких интервью Мэтт Ривз рассказывал, что в его картине Бэтмен встретится сразу с несколькими классическими противниками, так что кроме Загадочника можно ожидать появления как минимум Двуликого, исполнителя которого все еще подыскивают. Таким образом, в данный момент официально подтверждены только четыре актера: Роберт Паттинсон (Бэтмен), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка) и Пол Дано (Загадочник).

Напомним, что после официального отказа Бена Аффлека сыграть роль Бэтмена еще в одном фильме и срежиссировать его, съемки нового фильма о Бэтмене доверили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступит в роли режиссера и продюсера. До этого автор снял фильмы ужасов «Монстро» (2008) и «Впусти меня. Сага» (2010), а также две части «Планеты обезьян» — «Революция» (2014) и «Война» (2017).

Источник: EW (1, 2)