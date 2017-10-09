Джонни Айв: есть люди, которые используют iPhone «неправильно»

Джонни Айв, главный дизайнер Apple, которому принадлежат облики навсегда изменивших мир iPad, MacBook и iPhone, призвал трезво оценивать технологические изобретения.

«Как и любой другой инструмент, iPhone можно использовать как во благо, так и во вред», — поведал Айв в ходе своего выступления на нью-йоркском TechFest.

При этом он уточнил, что под «неправильным использованием» подразумевает такое явление, как экранную зависимость, то и дело отвлекающую пользователя от реального мира.

Кроме этого, Айв заявил, что его от экранной зависимости избавил другой гаджет от Apple — умные часы Apple Watch. По его словам, теперь он значимо реже держит смартфон в руках, потому что все уведомления и сообщения просматривает на часах.

Также главного дизайнера Apple спросили, что вдохновляло его и его команду на создание устройств, впоследствии изменивших мир.

«Когда мы работали над iPhone, значительная часть нашей мотивации состояла в ненависти и отвращении к существовавшим на тот момент гаджетам. Тогда они представляли собой душераздирающее зрелище», — рассказал Айв.

Источник: CNN