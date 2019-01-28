Джордж Сорос: «Китай намерен использовать новые технологии в качестве инструмента репрессий»

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Технологии искусственного интеллекта превращают Китай в «смертельную угрозу», которая способна поколебать основы демократического общества. С критикой китайского правительства американский миллиардер Джордж Сорос выступил на ежегодной встрече, организованной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Инвестор привел в пример систему социального скоринга, которую КНР планирует развернуть по всей стране в 2020-е годы. По словам миллиардера, сама идея рейтинга благонадежности вызывает у него ужас и отвращение.

«К сожалению, некоторым китайцам система нравится, поскольку она облегчает доступ к тем или иным услугам и может защитить законопослушных граждан от врагов государства», — говорит Сорос.

Он напомнил, что программа социального рейтинга пока еще не развернута по всему Китаю. Но в будущем она, вне всякого сомнения, приобретет куда больший масштаб и, превратившись в инструмент репрессий, даст однопартийному государству «беспрецедентную» власть над гражданами.

В своей речи Сорос неоднократно упоминал председателя КНР Си Цзиньпина. Финансист назвал главу КНР «самым опасным противником всех, кто верит в концепцию открытого общества и индивидуализма», поскольку в его распоряжении находятся самые передовые разработки в сфере искусственного интеллекта.

«Китай, несомненно, превосходит весь мир в сфере технологий машинного обучения», — отметил инвестор.

Отдельно Сорос подчеркивает, что КНР, хотя и олицетворяет собой наиболее мощного противника демократического общества, в действительности не является единственной «антидемократической» страной.

«Авторитарные режимы процветают по всему миру и со временем они могут стать тоталитарными», — предупреждает 88-летний миллиардер.

Противником открытого общества Сорос также назвал «путинскую Россию». Он отметил, что объединение двух «врагов» и взаимный обмен опытом воплощает собой «самый опасный сценарий». В этих условиях, считает финансист, развязанная администрацией Дональда Трампа торговая война с Китаем — это необходимость.

Вместе с тем, сам Сорос предпочел бы мирное разрешение конфликта.

«Я мечтаю, что когда-нибудь и Си Цзиньпин, и Дональд Трамп покинут свои посты, и период холодной войны завершится», — резюмировал миллиардер.

Напоследок отметим, что после выступления главный редактор издания WIRED задал Соросу вопрос касательно того, на чьей стороне, по его мнению, будут такие компании, как Facebook и Google, если торговая война между Китаем и США перерастет в военный конфликт.

«Facebook и другие компании будут на стороне своей прибыли», — уверенно указал Сорос, сорвав аплодисменты зала.



Источники: BuzzFeed, hightech.plus