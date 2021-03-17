EA Play станет частью Game Pass на ПК уже завтра — доступ к 60+ играм EA без доплаты

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Microsoft и EA объявили, что подписка EA Play войдет в состав сервиса Xbox Game Pass на ПК уже 18 марта — доступ откроется подписчикам второго 18 марта в 18:00 по североамериканскому времени (19 марта в 00:00 по киевскому).

10 ноября 2020 года подписка EA Play стала частью Xbox Game Pass Ultimate, и Microsoft изначально планировала включить игры из подписки EA Play в библиотеку Xbox Game Pass на ПК 15 декабря, но в итоге перенесла запуск на 2021 год. И вот спустя четыре месяца после запуска в Game Pass на Xbox подписка EA Play войдет и в Game Pass для ПК.

Для запуска игр из EA Play в Game Pass на ПК потребуется установить лаунчер EA Desktop.

Подписочный сервис EA Play по своей сути аналогичен Game Pass, но ограничен играми EA. Подписка EA Play (старое название EA Access) открывает доступ к библиотеке из 60+ игр Electronic Arts, включая The Sims, FIFA, Mass Effect и многие другие известные франшизы издательства. Также подписчики Game Pass получат доступ к скидкам и демо-версиями новых тайтлов EA Play.