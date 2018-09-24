Экс-глава Google допустил раздвоение интернета в будущем: на китайский и американский сегменты

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По мнению Эрика Шмидта, бывшего главы Google и исполнительного директора Alphabet, интернет к 2028 году будет существовать в двух различных вариантах. В одной части Всемирной паутины будет главенствовать Китай, а во второй — США. Об этом Шмидт рассказал в ходе закрытой встречи в Сан-Франциско.

Во время дискуссии экономист Тайлер Коуэн спросил бывшего главу Google о том, каковы шансы, что интернет в будущем фрагментируется и разделится на два «суб-интернета» с различной регуляторной политикой и ограниченным обменом информацией между собой.

«Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас — это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой», — заявил Шмидт.

Он обратил внимание на «феноменальность» масштаба развития китайских компаний, местного рынка услуг и богатств, которые создаются в стране, и отметил, что Китай имеет более высокий процент ВВП, приходящийся на интернет, нежели США, где доля интернета тоже значительна.

Таким образом, утверждает бывший глава Google, Китай имеет все шансы в ближайшем будущем стать лидером IT-индустрии. Следовательно, существует опасность, что «наряду с китайскими продуктами и услугами в интернет придет другой политический режим, с цензурой и контролем».

«Если вы недооцениваете китайский интернет, то не понимаете смысл происходящего. Вследствие глобализации Китай также вынужден включиться в игру. Взгляните на то, как реализуется инициатива „Один пояс — один путь“, в которой участвует порядка 60 стран. Вполне возможно, что и в плане интернета эти страны начнут использовать инфраструктуру, которую им предложит Китай, с некоторой потерей свободы», — сообщил Шмидт.

Напоследок отметим, что специалиста также спросили, достаточно ли усилий прилагают IT-гиганты, чтобы сделать мир лучше.

«Я считаю, что оценивать вклад IT-компаний в развитие человечества должны пользователи. В данном случае рефлексия бесполезна», — ответил Шмидт.

В то же время, он призвал предпринимателей перестать создавать продукты, которые вызывают зависимость. Вместо этого он рекомендует разрабатывать приложения, которые будут привлекать пользователей своей полезностью.

Помимо этого, бывший глава Google обвинил IT-компании в том, что зачастую они выбирают неправильную стратегию развития: по его словам, слишком много предпринимателей сегодня фокусируются на краткосрочной прибыли и удовлетворенности акционеров, а не на том, как улучшить жизнь пользователей, объединить социум и обеспечить компании долгосрочное процветание.

Источники: УНИАН, CNBC