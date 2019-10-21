Эксперимент: на iPhone 11 Pro Max темная тема позволяет существенно экономить заряд батареи





Как известно, в iOS 13 появилась темная тема, которая не только может быть удобна для части пользователей с визуальной точки зрения, но и, теоретически, способна экономить заряд батареи смартфона, если в нем установлен OLED-экран. Отметим, что такие дисплеи стоят в iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также в iPhone X.

Энтузиаст с YouTube-канала PhoneBuff решил проверить, действительно ли темная тема позволяет смартфону «прожить» от одного заряда дольше. Для этого блогер взял два смартфона iPhone 11 Pro Max, установив в них яркость экрана 200 нит. В качестве приложений использовались те программы, которые поддерживают переход на темную тему.

Дабы тест был объективным, автор задействовал специальных роботов, способных взаимодействовать с экранами мобильных устройств. Задача агрегатов состояла в выполнении ряда предопределенных задач, включающих скроллинг ленты в Twitter, просмотр видео на YouTube и навигацию в Google Maps. Каждое из заданий выполнялось в течение 2 часов, процент заряда фиксировался в реальном времени.

По результатам испытаний выяснилось, что темный режим действительно снижает расход заряда аккумулятора, причем весьма существенно: когда смартфон с обычной темой полностью разрядился, у его «побратима» с активированным темным режимом оставалось еще 30% заряда батареи.

Напоследок еще раз подчеркнем, что данные результаты актуальны только для тех смартфонов, в которых установлена OLED-матрица, пиксели которой не потребляют энергию для отображения черного цвета. Для iPhone 11 и iPhone Xr, к примеру, это неприменимо, поскольку в них стоят IPS-дисплеи, потребляющие энергию для отображения любых цветов, — то есть в этих смартфонах темный режим несет исключительно эстетическую функцию.

Источник: wccftech