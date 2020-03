Electronic Arts и Ubisoft запустили распродажи со скидками на игры до 75%

Из-за всем известных событий у многих украинцев появилось незапланированное свободное время. И когда вся удаленная/домашняя работа выполнена, а сериалы/фильмы уже надоели, то можно попробовать поиграть в те игры, до которых раньше не доходили руки. В данный момент действует сразу две акции, в рамках которых можно приобрести что-то интересное с заметной скидкой.

Так, Electronic Arts запустила весенню распродажу, в рамках которой можно купить со скидками до 75% сразу несколько интересных игр, включая FIFA 20, Battlefield V, Need for Speed Heat, The Sims 4 и др. Полный список доступен по ссылке, распродажа продлится по 23 марта.

Аналогичная акция происходит у Ubisoft на Steam, где с той же скидкой до 75% доступны игр из франшиз Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy, а также аркады и классические игры. Полный список игр со скидкой доступен по следующей ссылке, акция продлится до 26 марта.

Источники: Origin, Steam