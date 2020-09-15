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Electronic Arts полностью отказывается от бренда Origin, новую версию игрового клиента назвали EA Desktop

Electronic Arts полностью отказывается от бренда Origin, новую версию игрового клиента назвали EA Desktop

Electronic Arts полностью отказывается от бренда Origin, новую версию игрового клиента назвали EA Desktop


Еще летом компания Electronic Arts заявила о том, что планирует радикально переработать игровой клиент Origin Launcher, поработав над скоростью и стабильностью его работы. По всей видимости изменения оказались настолько серьезными, что разработчики решили не только переделать, но и переименовать приложение — теперь клиент будет называться EA Desktop.

Если вспомнить о том, что буквально месяц назад Electronic Arts переименовала подписки EA Access и Origin Access в EA Play, то становится понятно, что бренду Origin остается совсем немного времени. С помощью нового приложения EA Desktop игроки смогут подписаться на сервисы EA Play и EA Play Pro и тут же загрузить совместимые игры на свой ПК. Игры будут оставаться доступными до тех пор, пока игрок будет оплачивать соответствующую подписку. Также в новом приложении сохранятся все игры и прогресс их прохождения, достигнутый в Origin.

Отметим, что запущенный еще в 2011 году сервис Origin заслужил у игроков репутацию медленного и недостаточно продвинутого, а после выхода Epic Games Store и активной работы над улучшением Steam, игроки все реже пользовались его услугами. Ребрендинг и полный отказ от бренда Origin должен привлечь как новых игроков, так и тех, кто успел разочароваться в старом клиенте.

Точная дата полного перехода с Origin Launcher на EA Desktop пока не озвучивается, но на сайте Electronic Arts уже можно оставить заявку на бета-тестирование новинки.

Напомним, что до конца года подписка EA Play станет доступной обладателям Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК без дополнительной платы. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate смогут воспользоваться подпиской EA Play на игровой приставке Xbox One, а позже и на приставках Xbox Series S и Xbox Series X, а также на ПК с Windows 10. Обладатели Xbox Game Pass для ПК смогут воспользоваться подпиской EA Play на ПК с Windows 10. Некоторые игры подписки EA Play также будут доступны обладателям Ultimate на устройствах Android через облачный сервис.

Источник: Polygon

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