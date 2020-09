Electronic Arts полностью отказывается от бренда Origin, новую версию игрового клиента назвали EA Desktop

Еще летом компания Electronic Arts заявила о том, что планирует радикально переработать игровой клиент Origin Launcher, поработав над скоростью и стабильностью его работы. По всей видимости изменения оказались настолько серьезными, что разработчики решили не только переделать, но и переименовать приложение — теперь клиент будет называться EA Desktop.

Если вспомнить о том, что буквально месяц назад Electronic Arts переименовала подписки EA Access и Origin Access в EA Play, то становится понятно, что бренду Origin остается совсем немного времени. С помощью нового приложения EA Desktop игроки смогут подписаться на сервисы EA Play и EA Play Pro и тут же загрузить совместимые игры на свой ПК. Игры будут оставаться доступными до тех пор, пока игрок будет оплачивать соответствующую подписку. Также в новом приложении сохранятся все игры и прогресс их прохождения, достигнутый в Origin.

Отметим, что запущенный еще в 2011 году сервис Origin заслужил у игроков репутацию медленного и недостаточно продвинутого, а после выхода Epic Games Store и активной работы над улучшением Steam, игроки все реже пользовались его услугами. Ребрендинг и полный отказ от бренда Origin должен привлечь как новых игроков, так и тех, кто успел разочароваться в старом клиенте.

Точная дата полного перехода с Origin Launcher на EA Desktop пока не озвучивается, но на сайте Electronic Arts уже можно оставить заявку на бета-тестирование новинки.

🚨PSA🚨 @EA Play is joining Xbox Game Pass for PC this holiday

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020