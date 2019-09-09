Electronic Arts попала в «Книгу рекордов Гиннесса» за… самый заминусованный комментарий в истории Reddit

Речь идет о случае, когда в EA попытались объяснить, почему в шутере Battlefront II были изначально заблокированы Дарт Вейдер и Люк Скайуокер. В издательстве тогда заявили, что хотят создать у игроков «чувство гордости» за разблокировку героев через лутбоксы.

Напомним, что в 2017 году издатель оказался в центре грандиозного скандала, поскольку внедрил в AAA-игру элементы монетизации, свойственные условно-бесплатным мобильным играм, включая возможность приобретать лутбуксы не только за внутриигровую валюта, получаемую посредством гринда, но и за реальные деньги.