Электрический седан NEVS 9-3 научился «танковому развороту» благодаря встроенным в колеса электродвигателям Protean [видео]

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Когда «танковый разворот» на месте делает футуристичный электропикап Rivian — это удивляет, но не поражает. Но когда тот же трюк исполняет обычный с виду седан Saab, тут уже простым удивлением отделаться не получится.

Впрочем, все становится на свои места, стоит немного разобраться в вопросе. Во-первых, это не обычный седан Saab 9-3, а его электрическая версия NEVS 9-3. Более того, версия, модернизированная компанией Protean Electric, которая разрабатывает встроенные в колеса электродвигатели (к примеру, ими оснащается Fisker Orbit).

После данного факта становится понятно, как именно прототипу удалось исполнить тот самый «танковый разворот». Рецепт успеха — наличие раздельно управляемых двигателей в каждом из колес, что и позволяет раскрутить колеса левой стороны электромобиля в одну сторону, а правой — в противоположную.

Отметим, что помимо зрелищного, но не слишком полезного в реальной жизни разворота на месте, платформа с четырьмя раздельными двигателями позволяет осуществлять векторизацию крутящего момента, что повышает устойчивость автомобиля в сложных дорожных условиях.

Источник: InsideEV’s