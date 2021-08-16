Электрогиперкар Rimac Nevera установил рекорд для серийных автомобилей на дистанции четверть мили — 8,58 секунды [видео]

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Представители хорватского автопроизводителя Rimac сообщили, что их последнее детище Nevera триумфально преодолело классическую для драгрейсинга дистанцию в четверть мили. Показательно, что во время рекордного заезда за рулем находился не тестовый пилот компании, а представитель ресурса DragTimes, который специализируется на данном виде автоспорта.

Итак, на трассе Famoso Raceway при температуре воздуха 37°C и температуре трека 65°C серийный электромобиль Rimac Nevera на стандартных шинах Michelin Pilot Sport 4S преодолел четверть мили за 8,582 секунды, набрав на финише скорость 269,58 км/ч (167,51 миль/ч).

Интересно, что рекордный заезд оказался 11 по счету среди серии стартов, что указывает на отсутствие деградации характеристик электрической двигательной установки во время активной продолжительной эксплуатации.

Напомним, что Rimac Nevera комплектуется четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1914 л.с. и крутящим моментом 2360 Нм, которые обеспечивают работу продвинутой системы векторизации крутящего момента Rimac All-Wheel Torque Vectoring 2 (R-AWTV 2). По данным производителя, электромобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, до 300 км/ч — за 9,3 секунды, а также набирает максимальную скорость 412 км/ч (258 миль/ч) и проходит «дрэговую» дистанцию четверть мили за 8,6 секунды. От полного заряда батареи на 120 кВтч электромобиль проезжает 550 км по измерительному циклу WLTP.

Источник: Rimac