Электрокомплект Swytch позволит без труда превратить обычный велосипед в электрический, и наоборот





Зачем покупать электрический велосипед, если можно электрифицировать свой старый, задаются вопросом инженеры Swytch. Два года назад в продаже появился их первый электрокомплект — Swytch eBike Conversion Kit. Как и новая версия, он состоял из трех основных элементов: изготовляемого под заказ переднего мотора-колеса на 250 Вт, док-станции, крепящейся на руле, и водонепроницаемой съемной батареи. Если владельцы хотели прокатиться на обычном велосипеде, они просто снимали батарею. Такая система намного удобнее, чем многочисленные решения, требующие замены всего колеса на стандартное при желании вновь иметь традиционный велосипед, пишет New Atlas.

У нового Swytch Kit — который на днях появился на краудфандинговой платформе Indigogo — батарея на 70% меньше, чем у первой модели, и на 50% легче — всего 1,5 кг. Кроме того, крышка аккумулятора обзавелась дисплеем и небольшим блоком управления, с помощью которого можно регулировать мощность электродвигателя (к слову, его максимальной мощности, как утверждается, достаточно, чтобы самостоятельно справиться с 20-процентным уклоном, и с 30-процентным — при условии, что ездок крутит педали).

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По заверению разработчиков, с установкой Swytch справится любой обладатель велосипеда: «Чтобы электрифицировать велосипед при помощи Swytch, необходимо лишь заменить переднее колесо, установить на одной из педалей сенсорный диск, состоящий из двух частей (с его помощью мотор «понимает», когда следует включиться и как активно нужно помогать пользователю) и расположить на руле док-станцию».

Как это принято в краудфандинговых проектах, есть возможность выбрать из несколько версий Swytch Kit. Все они имеют одинаковый мотор, но различаются, главным образом, емкостью батареи и максимальной скоростью.

Как можно видеть по таблице выше, одного заряда литий-ионной батареи самой младшей модели, названной Eco, достаточно, чтобы крутить педали на протяжении 35 км с максимальной скоростью 25 км/ч. В случае версии Pro эти показатели возрастают до 50 км и 32 км/ч соответственно, а кроме того, обладатели «прошки» получат переднюю фару на 500 люмен. Наконец, те, кто приобретет самую «дальнюю» версию Tour, смогут рассчитывать на 100 км пробега на одном заряде аккумулятора.

Что касается цен, то версия Eco обойдется в $394, Pro — в $490, Tour — в $738. Когда модели поступят в продажу, их рыночные цены составят $800, $1000 и $1300 соответственно.

Начало поставок запланировано на март следующего года.

Источник: hightech.plus