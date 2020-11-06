Електромобілі, які ми заслужили





Клуб електромобілістів «Електро-Автосам» оголосив переможців конкурсу «Саморобник 2020 року», звернув увагу сайт autogeek.com.ua.

Переможцем конкурсу став інженер Олексій Полтавець з Дніпра, який переобладнав на електрокар пікап «Таврія». Розроблений ним блок дозволяє з мінімальними витратами за лічені години перевести на електротягу будь-яку «Таврію». На прокачаній власними зусиллями Таврії Електро Смарт Пікап разом з додатковим енергетичним причепом (додаткова батарея з зарядкою) переможець конкурсу проїхав з Дніпра до Берліна.

Друге місце — Віталій Сокол та його авторський міський байк. У своєму проєкті автор використав декілька оригінальних інженерних рішень, від способу створення рами, до спеціальної системи повітряного охолодження електродвигуна. Також за свій байк Віталій отримав Приз глядацьких симпатій за кращий дизайн.

Замикає трійку призерів Лев Сердюк з «Rover 75 електро» — своїми зусиллями ентузіаст перевів на електротягу важкий бізнес-седан, який випускався британською компанією Rover у 1998-2005 роках.