Электронные браслеты позволят властям Гонконга быстро находить тех, кто нарушает предписанный домашний карантин





Власти Гонконга держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Covid-2019 под контролем, однако сохраняется высокий риск завоза инфекции из-за рубежа: по словам главы местной администрации Кэрри Лам, из 57 новых случаев коронавируса, зафиксированных в городе за последние две недели, 50 завезены извне. В связи с этим гонконгские чиновники на днях решили ввести новые жесткие карантинные меры.

Как сообщает CNBC, начиная с 19 марта всем людям, приехавшим в Гонконг из-за границы, предписано находиться на двухнедельном домашнем карантине под наблюдением медиков. А чтобы иметь возможность эффективно следить за выполнением карантинных предписаний, власти обязали новоприбывших носить в этот период электронные браслеты. Новые правила распространяются как на гостей города, так и на местных жителей, вернувшихся из зарубежных поездок.

Предполагается, что электронный браслет, соединяющийся беспроводным способом со смартфоном пользователя и в режиме реального времени передающий местным правоохранителям свое местоположение, позволит оперативно выявлять нарушителей карантина, которых ждет штраф в размере $644 и лишение свободы на шесть месяцев. В общей сложности в распоряжении властей есть более 60 000 браслетов.

По словам очевидцев, не все те, кто прибывает в Гонконг, соглашаются носить электронный браслет. Таким людям приходится срочно возвращаться обратно. Другие же относятся к ужесточению мер с пониманием. По словам местных жителей, прибывших в Гонконг из-за рубежа, чтобы пополнять имеющиеся в доме запасы продуктов во время домашнего карантина, они собираются пользоваться местными сервисами доставки.

«Я рад вернуться домой. Здесь, в Гонконге, довольно безопасно, поскольку ситуация с вирусом находится под контролем. Мне непривычно носить браслет и я чувствую себя неуютно, зная, что за мной круглосуточно следят, но я понимаю, для чего это делается», — отметил в комментарии для CBNC по телефону житель Гонконга, вернувшийся на днях из Цюриха и сейчас находящийся на домашнем карантине.

Любопытно, что электронные браслеты надевают прибывшим в Гонконг непосредственно в пограничных переходах, после чего от них требуют сразу ехать туда, где они собираются провести последующие две недели домашнего карантина, а по прибытию — походить из угла в угол для того, чтобы система могла определить координаты стен помещения, в котором человек будет находиться на изоляции.

Источник: hightech.plus