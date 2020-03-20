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Электронные браслеты позволят властям Гонконга быстро находить тех, кто нарушает предписанный домашний карантин

Электронные браслеты позволят властям Гонконга быстро находить тех, кто нарушает предписанный домашний карантин

Электронные браслеты позволят властям Гонконга быстро находить тех, кто нарушает предписанный домашний карантин


Власти Гонконга держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Covid-2019 под контролем, однако сохраняется высокий риск завоза инфекции из-за рубежа: по словам главы местной администрации Кэрри Лам, из 57 новых случаев коронавируса, зафиксированных в городе за последние две недели, 50 завезены извне. В связи с этим гонконгские чиновники на днях решили ввести новые жесткие карантинные меры.

Как сообщает CNBC, начиная с 19 марта всем людям, приехавшим в Гонконг из-за границы, предписано находиться на двухнедельном домашнем карантине под наблюдением медиков. А чтобы иметь возможность эффективно следить за выполнением карантинных предписаний, власти обязали новоприбывших носить в этот период электронные браслеты. Новые правила распространяются как на гостей города, так и на местных жителей, вернувшихся из зарубежных поездок.

Предполагается, что электронный браслет, соединяющийся беспроводным способом со смартфоном пользователя и в режиме реального времени передающий местным правоохранителям свое местоположение, позволит оперативно выявлять нарушителей карантина, которых ждет штраф в размере $644 и лишение свободы на шесть месяцев. В общей сложности в распоряжении властей есть более 60 000 браслетов.

По словам очевидцев, не все те, кто прибывает в Гонконг, соглашаются носить электронный браслет. Таким людям приходится срочно возвращаться обратно. Другие же относятся к ужесточению мер с пониманием. По словам местных жителей, прибывших в Гонконг из-за рубежа, чтобы пополнять имеющиеся в доме запасы продуктов во время домашнего карантина, они собираются пользоваться местными сервисами доставки.

«Я рад вернуться домой. Здесь, в Гонконге, довольно безопасно, поскольку ситуация с вирусом находится под контролем. Мне непривычно носить браслет и я чувствую себя неуютно, зная, что за мной круглосуточно следят, но я понимаю, для чего это делается», — отметил в комментарии для CBNC по телефону житель Гонконга, вернувшийся на днях из Цюриха и сейчас находящийся на домашнем карантине.

Любопытно, что электронные браслеты надевают прибывшим в Гонконг непосредственно в пограничных переходах, после чего от них требуют сразу ехать туда, где они собираются провести последующие две недели домашнего карантина, а по прибытию — походить из угла в угол для того, чтобы система могла определить координаты стен помещения, в котором человек будет находиться на изоляции.

Источник: hightech.plus

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