Эндрю Ын занялся разработкой чатбота-психотерапевта

Один из основателей проекта Google Brain, бывший руководитель подразделения по разработке искусственного интеллекта Baidu Эндрю Ын возглавил совет директоров стартапа Woebot, который разрабатывает одноименного чатбота. Планируется, что бот станет электронным психотерапевтом и будет работать по методу когнитивно-поведенческой терапии. Отметим, что это такой вид терапии, который позволяет пациентам управлять своим настроением, разрабатывая индивидуальные стратегии преодоления депрессии и тревожных состояний.

Исследования Стэнфордского университета показали, что за две недели общения с чатботом Woebot у студентов, участвовавших в эксперименте, заметно снизился уровень беспокойства и стало меньше симптомов депрессии. Чатбот понимает очень много различных вопросов и жалоб, а потом предлагает простые и эффективные способы решения психологической проблемы.

Конечно, при тяжелой депрессии Woebot не поможет. И его нельзя считать заменой дипломированному специалисту (по крайней мере, пока). Но людям может понадобиться помощь психолога глубокой ночью или в часы, когда живой психотерапевт занят с другими пациентами. Чатбот помогает выговориться, рассказать о своих трудностях и сомнениях и дает по-настоящему хорошие советы.

«Хуже всего дела обстоят со студентами. Около 50% из них жалуются на депрессивные и тревожные состояния. Многим требуется терапия, но они не могут обратиться к психологу из-за общественных предрассудков или потому, что консультации стоят слишком дорого», — рассказала клинический психолог Элисон Дарси, которая первой предложила обучить чатбота приемам психотерапии.

По имеющейся статистике, сегодня депрессия является огромной проблемой для США: около 50% американских студентов колледжей так или иначе страдают от симптомов тревожности и депрессии.

Дарси посчитала, что именно когнитивно-поведенческую терапию легче всего автоматизировать, поскольку она содержит несколько четких и последовательных шагов по выявлению и перепрограммированию негативных способов мышления. А последние достижения в области обработки естественного языка позволили сделать бота более человечным и полезным.

По мнению психолога, эффективность Woebot обусловлена тем, что разговор — это естественный способ снять стресс и получить эмоциональную поддержку. При этом пользователи, по ее словам, общаясь с ботом, доверяют ему так же, как и реальному терапевту.

Отмечается, что ПО работает анонимно, ответы пользователей нигде не регистрируются, но в том случае, если бот заподозрит, что ситуация очень серьезная, он порекомендует обратиться к реальному психологу или к другим специалистам.

Любопытно, что с системой можно общаться как при помощи заранее заготовленных ответов, так и при помощи ответов, вводимых вручную (хотя в последнем случае, разумеется, ИИ не всегда может понять, что ему хотят сказать). На первых порах специалисты рекомендуют общаться с Woebot каждый день, поскольку он способен отслеживать то, как проходит процесс психотерапии.

«Когда я сказал боту, что у меня был тяжелый рабочий день, он предложил мне несколько вариантов того, как можно посмотреть на ситуацию с иной, более позитивной точки зрения», — делится своими впечатлениями автор Technology Review.

Эндрю Ын уверен, что машинное обучение способно совершить прорыв в психотерапии, и решил принять участие в разработке чатбота.

«Если мы сможем добавить чатботу хотя бы немного проницательности и эмпатии, то это уже позволит спасти миллионы людей», — заявил эксперт.

Правда, всемирно известный специалист в области ИИ не будет принимать непосредственного участия в обучении Woebot. Ын возьмет на себя руководящие функции в компании и будет оказывать всяческую поддержку команде разработчиков. Также он продолжит работу над другими своими проектами, в частности, над завершением серии курсов по машинному обучению для своего образовательного проекта Coursera.

Источники: hightech.fm, Venture Beat