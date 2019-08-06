Энтузиаст выпустил первый эпизод Duke Nukem 3D на движке Serious Sam 3

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Геймер под ником Syndroid выпустил ремейк-переосмысление первого эпизода Duke Nukem 3D. За основу проекта Serious Duke 3D он взял движок Serious Sam 3, а потому для запуска понадобится оригинальная игра.

Как сообщается, Syndroid добавил в Serious Duke 3D переработанные модели врагов и оружия из Duke Nukem Forever, анимации, а также звуки из других официальных игр про Дюка. Кроме того, игродел-любитель реализовал поддержку VR, переделал некоторые элементы архитектуры оригинальных уровней и изменил расстановку врагов в ряде моментов.

Хотя выход первого эпизода уже состоялся, Syndroid продолжит улучшать модификацию и добавлять в нее новый контент.

Вместе с тем, у энтузиаста нет планов воссоздавать остальные эпизоды Duke Nukem 3D. По крайней мере, настолько кропотливо и детально, как первый — возможно, он реализует их в рамках единой карты.

Источник: DTF