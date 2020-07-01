Epic Games наконец вывела Fortnite из режима раннего доступа, при этом «Сражение с Бурей» останется платным, а его развитие «замедлится»





Спустя почти три года с момента запуска «королевской битвы» Fortnite разработчики игры решили выпустить ее из режима раннего доступа (early access), при этом режим «Сражение с Бурей» (Save the World) останется платным, а разработка новых материалов замедлится.

Все купившие набор основателя получат повышение его уровня и связанные с этим награды бесплатно, а купившие издание Ultimate получат в качестве бонуса стального капитана команды и 8000 В-баксов. Значок раннего доступа, оставшийся после запуска «Сражения с Бурей», также исчезнет из Королевской битвы и Творческого режима. В течение следующих месяцев «Сражение с Бурей» не сможет поддерживать новые косметические предметы из Королевской битвы, но существующие предметы останутся в обоих режимах.

Разработчики также представили новую функцию «Зоны храбрости», который представляют собой особые области с новыми уникальными модификаторами, которые можно исследовать на протяжении всего сезона. Проходя испытания в зонах храбрости, игроки будут получать сезонный опыт, от которого будут зависеть сложность, находимое оружие и сезонные награды. Достигая более высоких уровней в зонах, игрок сможет разблокировать усилители, которые могут увеличить уровень предметов в основной коллекции выше текущего лимита. Данные области созданы с расчетом на повторное прохождение.

С введением зон храбрости разработчики переходят на постоянный годичный цикл сезонов, согласно которому постоянные внутриигровые события, например, Морозные войны и Подземелья, будут повторяться из года в год по уникальному расписанию, отдельному от расписания Королевской битвы. Библиотека героев, чертежей и линеек заданий будет сменяться в соответствии с сезонами, а новые задания и герои будут появляться медленнее.

Источник: Epic Games