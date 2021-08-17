«Не верь никому»: Epic Games представили новый режим Fortnite Impostors, вдохновленный игрой Among Us





Разработчики онлайн-шутера Fortnite представили новый игровой режим Fortnite Impostors / «Самозванцы Fortnite», заметно напоминающий игру Among Us. Режим рассчитан максимум на 10 игроков, восемь из которых выступают в роли агентов, обслуживающих мост, и двух самозванцев, которые стремятся его захватить.

Функционирование моста обеспечивается комплексом отлаженного оборудования, и задача агентов Ордена Петли — поддерживать это оборудование в рабочем состоянии. Им предстоит выполнять задачи, такие как калибровка сундуков и лам, починка боевого автобуса и доставка отчётов о Буре для анализа. Но самое главное — поиск самозванцев с сомнительным поведением и убитых ими союзников. После обнаружения убитого агента все будут телепортированы на мост для обсуждения, кого именно больше всех подозревают в предательстве и для последующего голосования. Чтобы Орден одержал победу, следует завершить все задачи или устранить всех самозванцев с помощью голосования.

Цель самозванцев проста: пока их не раскрыли, им следует устранить достаточное количество агентов, чтобы захватить мост. Чтобы сеять хаос в процессе, можно: временно остановить выполнение всех задач, чтобы выгадать немного драгоценного времени; переместить всех агентов и самозванцев в другое место на мосту, чтобы замести следы; превратить всех игроков в бананы, чтобы самозванцы могли смешаться с толпой. Как и агенты, самозванцы получают список задач, выполнение которых поможет завоевать доверие остальных, но каждая выполненная задача приближает агентов на шаг ближе к победе.

Игроки могут вставать в очередь с группой любого размера, и пустые места будут заполнены другими игроками. Чтобы игровой процесс оставался справедливым и интересным, в «Самозванцах» отключён общий внутриигровой голосовой чат; для общения с игроками следует использовать эмоции и меню быстрого чата. Чтобы играть только с друзьями, вставая в очередь для «Самозванцев», следует выберать параметр «закрытая», и, если в группе не меньше четырёх игроков, то можно будет запустить собственную игру. В игре, где участвует от четырёх до семи игроков, будет только один самозванец. В игре с восемью игроками и больше — самозванцев будет двое.

Источник: Polygon