Epic Games Store бесплатно раздает набор платформеров The Alto Collection и постапокалиптический шутер Remnant: From the Ashes

Как и было обещано ранее, магазин игрового контента Epic Games Store начал бесплатно раздавать набор платформеров The Alto Collection в составе игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey. Также к бесплатной раздаче присоединился постапокалиптический шутер на выживание с видом от третьего лица Remnant: From the Ashes.

Набор «Коллекция Альто» предлагает сразу два вида путешествий — по бесконечной пустыне и среди альпийских вершин на сэндборде и сноуборде соответственно. Полный набор включает 120 уровней, 360 целей, 7 уникальных героев и мастерскую с апгрейдами. В версии для ПК присутствует полная поддержка контроллеров, что позволит играть более комфортно.

В свою очередь прошлогодний шутер Remnant: From the Ashes от Gunfire Games предлагает игроку примерить на себя роль одного из последних на Земле представителей человечества, которому предстоит сражаться с монстрами, пришедшими из другого измерения. Разработчики предлагают динамически генерируемые миры, видоизменяющиеся при каждом новом прохождении. Каждый мир отличается собственным набором чудовищных обитателей и особенностями враждебной среды. Помимо одиночного прохождения можно объединить свои усилия с одним или двумя другими игроками.

Бесплатная раздача игр The Alto Collection и Remnant: From the Ashes от Gunfire Games продлится до 20 августа 2020 года, после чего их стоимость составит 139 грн и 479 грн соответственно.

Источник: Epic Games Store (1, 2)