Epic Games Store запустил распродажу «Черной пятницы» и бесплатную раздачу симулятора бездорожья MudRunner

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Вслед за Steam свою распродажу запустил его основной конкурент Epic Games Store, добавив к скидкам на игры традиционную еженедельную бесплатную раздачу симулятора бездорожья MudRunner.

Акция в честь Black Friday продлится с 27 ноября по 3 декабря 2020 года, при этом на отдельные игры предлагаются скидки вплоть до 75%. Изучить список акционных предложений можно по следующей ссылке.

Также Epic Games Store предлагает бесплатно забрать гоночный симулятор MudRunner от Saber Interactive, в котором игроку предстоит изучать бездорожье за рулем транспорта повышенной проходимости. На выбор предлагается 19 внедорожников с различными характеристиками и своим набором навесного оборудования.

В игре можно исследовать зоны-песочницы или выполнять задания на картах с экстремальным бездорожьем с динамической сменой дня и ночи, преодолевая разбитые дороги, реки и другие препятствия, которые реалистично реагируют на вес и движения транспорта благодаря продвинутой физике движка игры.

Доступна однопользовательская игра или сетевой кооперативный режим для 2-4 игроков, а также набор DLC — прямо сейчас можно со скидкой 50% (94,50 грн вместо 189,00 грн) купить дополнение American Wilds с 9 американскими внедорожниками и двумя новыми картами.

Источник: Epic Games Store