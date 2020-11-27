Epic Games Store запустил распродажу «Черной пятницы» и бесплатную раздачу симулятора бездорожья MudRunner
Вслед за Steam свою распродажу запустил его основной конкурент Epic Games Store, добавив к скидкам на игры традиционную еженедельную бесплатную раздачу симулятора бездорожья MudRunner.
Акция в честь Black Friday продлится с 27 ноября по 3 декабря 2020 года, при этом на отдельные игры предлагаются скидки вплоть до 75%. Изучить список акционных предложений можно по следующей ссылке.
Также Epic Games Store предлагает бесплатно забрать гоночный симулятор MudRunner от Saber Interactive, в котором игроку предстоит изучать бездорожье за рулем транспорта повышенной проходимости. На выбор предлагается 19 внедорожников с различными характеристиками и своим набором навесного оборудования.
В игре можно исследовать зоны-песочницы или выполнять задания на картах с экстремальным бездорожьем с динамической сменой дня и ночи, преодолевая разбитые дороги, реки и другие препятствия, которые реалистично реагируют на вес и движения транспорта благодаря продвинутой физике движка игры.
Доступна однопользовательская игра или сетевой кооперативный режим для 2-4 игроков, а также набор DLC — прямо сейчас можно со скидкой 50% (94,50 грн вместо 189,00 грн) купить дополнение American Wilds с 9 американскими внедорожниками и двумя новыми картами.
Источник: Epic Games Store