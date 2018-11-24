«Это возмутительно!»: Норвегия отменит льготы для майнеров

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Норвегия прекратит продавать майнинговым фермам электроэнергию по льготным тарифам. До сих пор они приравнивались к энергоемким отраслям производства и получали государственные субсидии на покупку электроэнергии, которая в итоге обходилась им в $0,05 за киловатт-час. Но после внесения изменений в бюджетный план все льготы для майнеров отменят.

Как сообщается, с января 2019 года электроэнергия будет обходиться майнинговым фермам в $1,94 за киловатт-час — то есть почти в 40 раз дороже. По словам парламентария Ларса Хальтбреккена, Норвегия больше не может предоставлять льготы «самому грязному способу производства криптовалюты, который требует колоссальных энергозатрат и приводит к увеличению объемов выбросов СО2 во всем мире».

«Это возмутительно! Как можно менять рамочные условия без всяких обсуждений, консультаций или хотя бы диалога? Норвегия всегда славилась политической стабильностью и предсказуемостью рамочных соглашений. Теперь же правительство рискует своей репутацией, словно азартный игрок», — заявил главный экономист ICT Norway Рогер Шьерва.

Тем не менее, некоторые компании из блокчейн-индустрии поддержали решение властей. Так, консалтинговая группа Blockchangers из Осло считает, что чем меньше криптовалюты будут майнить в Норвегии, тем выгоднее будут тарифы для местных жителей и предприятий.

По мнению CEO компании Джона Рамви, лучше извлекать выгоду для своих граждан, чем отдавать все привилегии сторонним майнерам.

«Рост числа майнеров в сети биткоина не делает ее быстрее и не помогает лучше расти. Он лишь обеспечивает ее дальнейшую безопасность. Но за минувший год никаких проблем с безопасностью не возникало, поэтому необходимости в увеличении количества майнеров попросту нет», — уверен Рамви.

Согласно последнему отчету Diar, сейчас только крупнейшие игроки рынка криптовалют получают выгоду от майнинга биткойна. Прибыль остальных уже не покрывает расходы на электроэнергию.

Источники: hightech.plus, Cointelegraph