Этот крошечный робот двигается пугающе быстро, даже камера не может поймать его движения. А ведь Илон Маск предупреждал

После того, как небезызвестный Илон Маск в прошлого году увидел человекоподобного робота Atlas компании Boston Dynamics, делающего заднее сальто, предприниматель снова заговорил об опасности и необходимости регулирования ИИ. Еще Маск «пошутил» (или нет?), что этот робот «научится перемещаться столь быстро, что рассмотреть его движения можно будет только под стробоскопом». Что же, Boston Dynamics пока еще не сделали из «Атласа» Флэша, но исследователям Гарвардского университета удалось преуспеть в этом направлении.

Созданный ими робот является самым маленьким, самым быстрым и самым точным в своем классе. Он называется milliDelta и может двигаться быстро, очень быстро. За секунду этот робот может совершать до 75 движений. Если попробовать зафиксировать эти движения на камеру, то в итоге ничего кроме размытого пятна не выйдет. Вот, посмотрите сами:

Сфера применения этого робота, по словам создателей, чрезвычайно широка: от линий по сборке крошечных микросхем до микрохирургии.

milliDelta – это яркий представитель класса так называемых «дельта-роботов». Дельта-робот был изобретен в начале 1980-х Реймондом Клавелем в École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Швейцария). Основным замыслом было оперировать легкими объектами, но с большой скоростью, то что требовалось промышленности в то время. Первый дельта-робот был создан для работы на шоколадной фабрике и заворачивал пралиновые конфеты.

Благодаря нескольким толковым инженерным решениям дельта-роботы очень быстрые и точные. В отличие от промышленных роботов, которые имеют моторизированные приводы в местах соединений, дельта-роботы приводятся в движение моторами, встроенными в центральной базовой платформе. Это означает, что их «руки» (которые собраны в дельтовидную структуру, отсюда и название) могут быть чрезвычайно легкими, поэтому их перемещение не требует большой силы. Именно эта конструкционная особенность обеспечивает высокую скорость и точность. Вот видео, на котором запечатлена работа обычных дельта-роботов на нарезкой и упаковкой салями:

Робот milliDelta использует ту же конструкцию, но исследователям удалось доработать ее, существенно уменьшив в размерах без ухудшения характеристик. Вместо обычных электродвигателей milliDelta использует пьезоэлектрические приводы. Пьезоэлектрические материалы реагируют на электрическое напряжение путем сокращения и расширения. Руки milliDelta сделаны композитного материала, одна сторона положительно заряжена, а другая отрицательно. Подача напряжения заставляет «руки» изгибаться назад и вперед. Благодаря маленьким размерам и массе движения происходят очень быстро.

По сути, milliDelta подходит для выполнения тех же задач, что обычные роботы-дельты, только в более ограниченных пространствах. Особенно интригует возможность применения разработки в микрохирургии. К примеру, такие роботы могут компенсировать дрожания при выполнении операций на глазах.

Источник: The Verge