Европейский отдел Sega начнет выпускать физические копии игр для PC в полностью перерабатываемых картонных упаковках из вторсырья

От пластиковых кейсов откажутся в пользу плотного переработанного картона, а разного рода бумажные руководства будут печатать на переработанной бумаге. Помимо того, что эти материалы созданы из вторсырья, они также подлежат полной повторной переработке (recycled and recyclable), указывают в компании. Кроме того, подлежать переработке будет и тонкая полиэтиленовая пленка, в которую будут обернуты коробки. Вдобавок, для печати текста на мануалах издатель планирует использовать чернила на основе растительного сырья и воды, которые изготавливаются из возобновляемых источников, не выделяют вредных веществ в атмосферу в процессе засыхания и легче смываются при переработке.

We're pleased to announce that all of our future physical releases of PC games will be launched in fully recycled packaging!

Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition from Creative Assembly signals our intent to continue with this environmental initiative. pic.twitter.com/SlPcUCikn3

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) January 30, 2020