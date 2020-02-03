Европейский отдел Sega начнет выпускать физические копии игр для PC в полностью перерабатываемых картонных упаковках из вторсырья

Европейский отдел издательства Sega объявил о том, что начиная с Total War: Rome II — Enemy at the Gates Edition, которая выйдет 6 февраля, все физические копии PC-игр, издаваемых подразделением, будут иметь «экологичные» упаковки. Нововведение коснется тайтлов от таких студий, как Relic, Two Point, Creative Assembly, Sports Interactive и Amplitude Studios.

От пластиковых кейсов откажутся в пользу плотного переработанного картона, а разного рода бумажные руководства будут печатать на переработанной бумаге. Помимо того, что эти материалы созданы из вторсырья, они также подлежат полной повторной переработке (recycled and recyclable), указывают в компании. Кроме того, подлежать переработке будет и тонкая полиэтиленовая пленка, в которую будут обернуты коробки. Вдобавок, для печати текста на мануалах издатель планирует использовать чернила на основе растительного сырья и воды, которые изготавливаются из возобновляемых источников, не выделяют вредных веществ в атмосферу в процессе засыхания и легче смываются при переработке.

We're pleased to announce that all of our future physical releases of PC games will be launched in fully recycled packaging! Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition from Creative Assembly signals our intent to continue with this environmental initiative. pic.twitter.com/SlPcUCikn3 — SEGA Europe (@SEGA_Europe) January 30, 2020

Отметим, что до этого европейское подразделение Sega в качестве эксперимента издало в экологичной упаковке Football Manager 2020. По подсчетам компании, такой тираж помог избавить мир от 20 тонн пластика, и, по всей видимости, инициативу признали успешной. В данном видео Майлз Джейкобсон, глава студии Sports Interactive, и футболист Эктор Бельерин из лондонского клуба «Арсенал» рассказывают об эксперименте с экологичными коробками для Football Manager 2020. В Sega Europe подтверждают, что новые коробки обходятся дороже в производстве (примерно на 22 цента, или 30%), но добавляют, что увеличение трат частично компенсируется экономией транспортных расходов, обусловленной тем, что коробки из вторсырья меньше весят. В целом, в европейском подразделении издательства готовы к повышению расходов (их издатель полностью возьмет на себя — для конечных потребителей стоимость игр на физических носителях останется прежней):

«Это цена, которую стоит заплатить, чтобы помочь обеспечить будущее планеты», — заявили в компании.