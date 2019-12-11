Европейское космическое агентство испытает космический аппарат-робомусорщик на практике в 2025 году





Европейское космическое агентство (ESA) подписало с швейцарским стартапом ClearSpace договор о запуске в 2025 году аппарата для борьбы с космическим мусором. Спутник должен будет свести с орбиты крупную часть ракеты Vega, которую запустили еще в 2013 году, что станет первой подобной реализованной миссией, говорится в сообщении космической организации.

Отметим, что активное использование околоземного пространства в последние десятилетия привело к появлению большого количества космического мусора на орбите планеты. Всего, по оценкам ученых, вокруг Земли сегодня обращается свыше 900 000 неуправляемых объектов размером больше сантиметра.

При этом продолжение накопления обломков спутников и частей ракет на орбите потенциально может стать серьезной проблемой для безопасности уже работающих аппаратов и вывода новых. В связи с этим многие компании, причем как стартапы, так и государственные космические агентства, прорабатывают планы по очистке околоземного пространства. Однако пока ни одна из подобных программ не была реализована.

Европейское космическое агентство планирует стать первой организацией, осуществившей подобную задумку. Для этого ESA подписало контракт со стартапом ClearSpace, учрежденным группой опытных исследователей проблемы космического мусора из Федеральной политехнической школы Лозанны. Миссия под названием ClearSpace-1 должна будет свести с орбиты кусок ракеты Vega массой 100 кг, который находится в космосе с 2013 года. Он остался после запуска европейского спутника дистанционного зондирования Земли Proba-V.

Согласно договору, сотрудники ClearSpace до марта 2020 года должны предоставить окончательный вариант проекта космического робомусорщика, после этого начнется непосредственная сборка устройства. Оценочная стоимость проекта составляет $129 млн, эта сумма должна покрыть как разработку и сборку, так и запуск аппарата в 2025 году.

По словам исполнительного директора ClearSpace Люка Пиге, пока еще не имеющий собственного наименования робомусорщик, по плану, будет обладать высокой степенью автономности и весом не более 400 килограмм. На данный момент конструкторы склоняются к использованию химической тяги на орбите, но не исключают, что конечный вариант аппарата может получить также электрические двигатели.

В качестве мишени был выбран конический элементы системы разделенного вывода полезной нагрузки Vespa, который позволяет одной ракете Vega доставить два спутника на орбиты с разными параметрами. Сейчас он находится на высоте около 800 километров, что делает его подходящей целью из-за относительно небольшой удаленности, а также простой формы и жесткой конструкции. Также по размеру он примерно соответствует небольшому спутнику, которых уже много в космосе, а с учетом планов введения в строй глобальных систем спутникового интернета подобных объектов может появиться намного больше.

Первый аппарат по очистке орбиты должен будет свести мишень вместе с собой, так что они оба сгорят в атмосфере Земли. В будущем планируется создание многоразовых робомусорщиков, которые смогут захватывать и сводить обломки, продолжая при этом оставаться на орбите.

«Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы обломки всех потерпевших крушение кораблей в истории продолжали дрейфовать на поверхности воды. Нечто подобное сейчас происходит на нашей орбите, и усугубление ситуации попросту недопустимо», — подчеркивает важность соглашения с ClearSpace генеральный директор ESA Ян Вернер.

«По нашим расчетам, даже если бы человечество сегодня прекратило запускать ракеты в космос, количество космического мусора вокруг Земли продолжило бы расти из-за периодических столкновений существующих объектов, приводящих к возникновению нового космического мусора. Исследования NASA и ESA показывают, что единственный способ стабилизировать орбитальную среду — это заняться удалением крупных обломков. Вот почему в ESA твердо решили взяться за реализацию этой миссии», — пояснила Луиза Инноченти, представитель Европейского космического агентства, которая займется курированием совместного с ClearSpace проекта.

Источник: N+1