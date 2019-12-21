Facebook перестанет использовать номера телефонов, которые пользователи указывают для двухфакторной защиты аккаунта, чтобы рекомендовать им друзей
Facebook прекратит использовать номера телефонов, которые пользователи указывают при двухфакторной аутентификации, чтобы рекомендовать им друзей в рамках функции «Вы можете их знать». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя соцсети.
Новые правила уже действуют в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. Во всем остальном мире изменения вступят в силу в начале 2020 года. При этом номера, которые уже привязаны, изменения не затронут — пользователям нужно будет удалить и повторно привязать номер для двухфакторной аутентификации, чтобы соцсеть перестала использовать его для функции поиска возможных друзей.
Нововведение является частью комплекса изменений политики конфиденциальности в рамках соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC), которая в июле 2019 года оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за нарушений правил хранения данных пользователей: в числе прочего компанию обвинили в том, что она никак не обозначала то, что указанные при двухфакторной аутентификации номера телефонов будут использоваться в рекламных целях; также чиновники потребовали от соцсети прекратить эту порочную практику и «пересмотреть подход к защите пользовательских данных» — к слову, первое требование Facebook выполнила еще в июне этого года, причем пользователям не пришлось перепривязывать свои номера телефонов.
Примечательно, что эксперты, хотя и нашли изменения в функции «Вы можете их знать» правильными, тем не менее, назвали их недостаточными. По словам Дженни Гебхарт, исследовательницы из Electronic Frontier Foundation, «злоупотребление телефонными номерами» все еще не искоренено до конца: так, аккаунт нужного пользователя по-прежнему возможно найти по номеру телефона, который используется им для двухфакторной аутентификации.
Источник: VC