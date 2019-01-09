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Facebook разглядел «наготу» в трейлере GRIS
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Facebook разглядел «наготу» в трейлере GRIS

Facebook разглядел «наготу» в трейлере GRIS

Facebook заблокировал трейлер платформера GRIS, поскольку увидел в нем «сцены, наводящие на мысли сексуального характера». Об этом заявило издательство Devolver Digital.

Как сообщается, компания намеревалась использовать релизный трейлер GRIS в качестве рекламы на Facebook, однако в социальной сети заявили, что в ролике содержится сцена с сексуальным подтекстом, которая противоречит их политике.

В комментарии сайту Polygon представитель Devolver Digital Стефани Тинсли уточнила, что модераторы Facebook нашли слишком пошлой… женскую статую (на изображении выше и в твите ниже). Что конкретно смутило их в этом затененном постаменте, ниже плеч которого ничего непристойного не видно, неизвестно.

«Это реально тупо. Когда мы попытались оспорить запрет ролика [причем делали это дважды], в Facebook ответили, что наша апелляция отклонена, потому что площадка не допускает изображения наготы.

Во-первых, девушка из трейлера — статуя. Во-вторых, на фото вообще нет никакой наготы или чего-либо, что адекватный человек мог бы посчитать сексуализированным контентом», — отметила представитель Devolver Digital.

Источник: DTF

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