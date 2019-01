Facebook разглядел «наготу» в трейлере GRIS

Facebook заблокировал трейлер платформера GRIS, поскольку увидел в нем «сцены, наводящие на мысли сексуального характера». Об этом заявило издательство Devolver Digital.

Как сообщается, компания намеревалась использовать релизный трейлер GRIS в качестве рекламы на Facebook, однако в социальной сети заявили, что в ролике содержится сцена с сексуальным подтекстом, которая противоречит их политике.

В комментарии сайту Polygon представитель Devolver Digital Стефани Тинсли уточнила, что модераторы Facebook нашли слишком пошлой… женскую статую (на изображении выше и в твите ниже). Что конкретно смутило их в этом затененном постаменте, ниже плеч которого ничего непристойного не видно, неизвестно.

Facebook rejected a GRIS launch trailer ad for this ‘sexually suggestive’ scene so this year is going great so far. pic.twitter.com/frVaYOXIHe

— Devolver Digital (@devolverdigital) January 7, 2019