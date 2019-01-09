Facebook разглядел «наготу» в трейлере GRIS

«Это реально тупо. Когда мы попытались оспорить запрет ролика [причем делали это дважды], в Facebook ответили, что наша апелляция отклонена, потому что площадка не допускает изображения наготы.

Во-первых, девушка из трейлера — статуя. Во-вторых, на фото вообще нет никакой наготы или чего-либо, что адекватный человек мог бы посчитать сексуализированным контентом», — отметила представитель Devolver Digital.