Facebook удалил страницу с подготовкой штурма «Зоны 51»

Администрация Facebook удалила страницу, на которой готовился штурм «Зоны 51» — секретной американской военной базы, где, по мнению конспирологов, якобы находятся тела пришельцев и изучаются внеземные технологии. Об этом стало известно от пользователей Reddit.

Создателю страницы Мэтти Робертсу администрация Facebook сообщила, что удаление произошло из-за нарушения стандартов сообщества. Он несколько раз создавал страницу заново, но все они были удалены. Сейчас по ссылке, ведущей на оригинальную страницу, отображается ошибка о недоступном контенте. На момент удаления страницы количество выразивших готовность пойти на штурм военной базы превысило 2 млн человек.

Пользователи Reddit недоумевают, какое именно из правил Facebook нарушила встреча, и возмущаются решением соцсети. Некоторые предполагают, что причиной блокировки стало то, что участники группы заявляли о своих намерениях ворваться на военную базу, что противоречит законам США.

Вместе с тем, многие юзеры настроены оптимистично.

«Они нас не остановят так легко», — написал один из пользователей.

«От этого нам только больше хочется осуществить свой план», — согласился с ним другой.

Напоследок напомним, что 27 июня администраторы одного из Facebook-сообществ с мемами создали шуточную встречу Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us, а также обозначили дату — 20 сентября 2019 года. Однако то, что начиналось как локальная шутка, вскоре привлекло огромное множество людей, некоторые из которых были настроены весьма решительно.

