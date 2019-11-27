Facebook запустил приложение с платными опросами. С его помощью компания надеется улучшить собственные продукты

Facebook представил приложение Viewpoints, в котором пользователи будут получать денежное вознаграждение за прохождение опросов, предварительное тестирование новейших решений, участие в исследованиях и выполнение других заданий. Пока сервис работает только в США, но компания планирует запустить его в других странах в 2020 году.

Приложение доступно только для пользователей старше 18 лет и требует наличия аккаунта Facebook. При регистрации система запросит имя пользователя, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения и пол, при этом при желании можно поделиться и дополнительной информацией, в частности, местоположением — это откроет доступ к заданиям, нацеленным на узкую аудиторию.

Компания обещает не продавать полученную при помощи Viewpoints информацию о пользователях третьим сторонам и не публиковать ее без разрешения. В Facebook заявили, что запустили приложение для того, чтобы понять, как можно «улучшить собственные продукты, включая одноименную соцсеть, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus», а также найти способ «уменьшить возможное негативное влияние от соцсетей». Утверждается, что в конечном итоге от этого выиграет все пользовательское коммьюнити компании. «Мы считаем, что лучший способ сделать продукт лучше — спросить тех, кто им пользуется», — отмечают в Facebook.