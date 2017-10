Фанатам «Звездных Войн» на Comic-Con устроили неожиданное интерактивное шоу с Кайло Реном, штурмовиками и повстанцами [видео]

На стенде Звездных Войн во время проведения Comic-Con 2017 в Нью-Йорке можно было не только рассмотреть модели кораблей и оружия из новой части саги «Star Wars: The Last Jedi», но и поучаствовать в схватке повстанцев с Первым Орденом. Самое интересное, что для фанатов SW это приключение было абсолютно неожиданным, а значит и куда более впечатляющим, чем обычный аттракцион.

Спрятанная за кулисами команда случайным образом выбирала посетителя, фотографию которого выводила на экраны с пометкой «Разыскивается». После этого в павильон врывалась группа имперских штурмовиков и отряд повстанцев, который пытался спасти разыскиваемого. Апофеозом действа выступал Кайло Рен, разбрасывающий врагов темной стороной силы…

Напомним, что недавно Lucasfilm показал, как будет выглядеть аттракцион Star Wars: Secrets of the Empire на основе комплекта виртуальной реальности. Ну, а до премьеры «Star Wars: The Last Jedi» остается менее двух месяцев — она назначена на 14 декабря 2017 года (не пропустите финальный трейлер).

Источник: Star Wars