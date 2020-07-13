Фантастический боевик Monster Hunter / «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли перенесли с 4 сентября 2020 года на 23 апреля 2021 года

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Компания Sony сообщила о переносе фантастического киноблокбастера Monster Hunter / «Охотник на монстров» с 4 сентября 2020 года на 23 апреля 2021 года. В качестве основных причин переноса называют слишком сильного конкурента, который дебютирует в тот же уикэнд — A Quiet Place 2 / «Тихое место 2», а также ситуацию с коронавирусом.

Несмотря на то, что в многих странах постепенно снижают количество ограничений, связанных с коронавирусом, осенью ожидается вторая волна роста заболеваний. В этих условиях Sony решила не рисковать и перенести релиз на следующую весну, когда ситуация должна улучшиться, а посетители — вернуться в кинотеатры.

Отметим, что грядущий фильм является экранизацией одноименной игровой франшизы от Capcom. В фильме расскажут от отряде бойцов во главе с Артемидой (Милла Йовович), которые попадают на планету, населенную огромными монстрами. Сражаться с ними Артемида будет бок-о-бок с Адмиралом (Рон Перлман), Линком (T.I.) и другими бойцами. Режиссером картины выступил Пол Андерсон, который уже занимался экранизациями игровых франшиз Resident Evil, Mortal Kombat, DOA: Dead or Alive.

P.S. Ранее в сеть попадала экранная версия тизера фильма Monster Hunter, однако полноценный трейлер киностудия еще не демонстрировала.

Источник: Deadline