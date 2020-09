Фантастический мультфильм «Over the Moon» о полете на Луну выйдет на Netflix 23 октября [новый трейлер]

Стриминговый сервис Netflix и студии Pearl Studio и Sony Pictures Imageworks выложили новый трейлер мультфильма «Over the Moon», который рассказывает о сказочной истории полета на Луну маленькой китайской девочки. Несмотря на сказочность истории, ребенок попадает на спутник Земли с помощью собственного упорства и знаний, которые позволяют ему собрать действующую ракету.

Девочка по имени Фей Фей хочет найти на обратной стороне спутника Лунную Богиню, о которой узнала из китайских легенд. Помимо могущественной героини Фей Фей встречает множество забавных и необычных лунных жителей, которые наверняка понравятся самым маленьким зрителям (рейтинг «Over the Moon» — PG).

Режиссером выступил бывший сотрудник Disney Глен Кин, работавший над мультфильмами The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas, Tarzan, Tangled. Роли озвучивают Кэти Анг, Филиппа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Энн Майлз, Маргарет Чо, Кимико Гленн, Артт Батлер и Сандра О.

Премьера мультфильма «Over the Moon» в избранных кинотеатрах и на Netflix состоится через месяц — 23 октября 2020 года.

Источник: Netflix