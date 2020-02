Фильм «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» собрал всего $33 млн в США за первый уикэнд проката — это худший результат киновселенной DC

Несмотря на массированную раскрутку женской версии «Отряда самоубийц» с Марго Робби в главной роли, первый уикэнд картины Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» оказался откровенно неудачным.

Первоначально студия Warner Bros. планировала собрать за первые три дня проката $45 млн, тогда как кинообозреватели прочили картине еще больше — порядка $50-55 млн. В итоге результат оказался в 1,5 раза скромнее — всего $33,25 млн (речь идет только о рынке Северной Америки). С учетом международных сборов на уровне $48 млн общая касса составила $81,25 млн, практически сравнявшись с бюджетом фильма $84,5 млн, однако для окупаемости «Хищным птицам» потребуется собрать еще как минимум столько же.

Интересно, что на RottenTomatoes фильм получил достаточно высокую оценку 81%, «4 балла» от редакции ITC.UA и не самую плохую оценку «B+» по версии CinemaScore, так что не совсем понятно, по какой конкретно причине зрители не стали голосовать за фильм долларом. Среди основных версий можно упомянуть чрезмерно сильное желание привлечь женскую аудиторию (однако в итоге в залы пришло всего 51% женщин) и взрослый рейтинг R, который отпугнул подростков и семейных посетителей — основных потребителей фильмов по комиксам (65% аудитории было старше 25 лет).

Для сравнения — получивший более «добрый» рейтинг PG-13 фильм Suicide Squad / «Отряд самоубийц» собрал в первый уикэнд $133 млн. В целом же, «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» стали худшим стартом для фильмов киновселенной DC — до них это звание удерживал Shazam! / «Шазам!» со сборами $53,5 млн (но даже он в итоге собрал $366 млн при бюджете $100 млн).

Есть вероятность, что зрители все же распробуют Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) и помогут показать фильму более высокий результат в последующие недели, однако так это или нет покажет только время.

Источник: BoxOfficeMojo