Фильм Mulan / «Мулан» выйдет 4 сентября в сервисе Disney Plus, за его просмотр придется заплатить $30 вдобавок к абонплате (в странах, где сервис еще не запущен, картина выйдет в кинотеатрах)

После неоднократных переносов кинопремьеры фильма Mulan / «Мулан» компания Disney наконец окончательно определилась с его судьбой. Принятое решение оказалось довольно неожиданным для потенциального блокбастера, но по всей видимости в текущей ситуации студия просто не могла поступить иначе.

Итак, фильм по мотивам одноименного классического мультфильма Disney выйдет 4 сентября 2020 года в фирменном цифровом сервисе Disney Plus. При этом подписчикам сервиса придется заплатить за его просмотр $29,99 вдобавок к абонплате в размере $6,99 в месяц. Представитель компании намекнул, что заплатив $30, фильм также смогут посмотреть и те, кто не является подписчиком Disney+.

В странах, где сервис Disney Plus пока не запущен (включая Украину), фильм Mulan / «Мулан» выйдет в обычный кинотеатральный прокат в тот же день, 4 сентября 2020 года. Два других ближайших фильма Disney пока сохраняют ранее объявленные даты премьер — The New Mutants / «Новые мутанты» выйдут 28 августа, а Black Widow / «Черная Вдова» — 6 ноября 2020 года. При этом пока непонятно, будет ли релиз гибридным (цифровой сервис + кинотеатр) или же классическим кинотеатральным.

Напомним, что ранее Warner Bros. решила выпустить фильм «Тенет» на международных рынках 26 августа и показать его в США в условиях ограниченного кинопроката 3 сентября 2020 года. В свою очередь премьера «Мулан» изначально была назначена на 27 марта, затем ее перенесли на 24 июля, еще раз — на 21 августа, а в итоге Disney просто убрал ее из расписания.

