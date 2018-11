Фильм о женщинах-супергероях киновселенной DC Universe назвали «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» / «Хищные птицы (И фантастическое освобождение Харли Квинн)», премьера состоится 7 февраля 2020 года

Актриса Марго Робби, исполнительница роли Харли Квинн в киновселенной DC Universe, объявила в своем инстаграмме официальное название будущего фильма о женщинах-суперзлодейках. Полное название картины звучит как «Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» / «Хищные птицы (И фантастическое освобождение Харли Квинн)».

Термин Emancipation можно перевести и как «освобождение» и как собственно «эмансипация», что может намекать на то, что в этом фильме Харли Квинн выйдет из тени Джокера и станет полностью самостоятельным персонажем. Фильм также наверняка попытается закрепить успех предыдущей «эмансипированной» картины «Чудо-женщина», которая доказала, что женщины-супергерои способны собирать весьма неплохую кассу в кинотеатрах.

Чуть позже название подтвердила и киностудия Warner Bros., опубликовав соответствующую новость в своем twitter-аккаунте и подтвердив дату кинопремьеры — 7 февраля 2020 года.

Помимо Марго Робби в фильме снимутся Мэри Элизабет Уинстэд («Фарго», «Кловерфилд, 10») в роли «Охотницы» / Huntress, Джерни Смоллетт («Огни ночной пятницы», «Настоящая кровь») в роли «Чёрной канарейки» / Black Canary, Элла Джей Баско («Анатомия страсти») в роли Кассандры Кейн (она же Batgirl / Orphan) и Рози Перес («Белые люди не умеют прыгать») в роли полицейской Рене Монтойя из Готэм-Сити.

Противостоять героиням станет злодей «Черная маска» / Black Mask в исполнении Юэна Макгрегора. Cценарий «Хищных птиц» написала Кристина Ходсон (Bumblebee, Batgirl), а режиссерское кресло заняла Кэти Ян (Dead Pigs).

Напомним, что Warner Bros. также собирается снять криминальную любовную историю о Джокере и Харли Квинн с Джаредом Лето и Марго Робби в главных ролях. Пара Джокер — Харли Квинн в исполнении этих актеров впервые появилась в «Отряде самоубийц» и также порадует зрителей в сиквеле данной картины.

Источник: Polygon