Фильм The King’s Man / «Kingʼs man: Начало» выйдет в кинотеатрах 18 сентября, студия выложила новый трейлер

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В докарантинные времена фильм The King’s Man / «Kingʼs man: Начало» должен был выйти еще 14 февраля, однако его премьеру перенесли. Сегодня 20th Century Fox объявили новую дату релиза (18 сентября 2020 года) и опубликовали свежий трейлер.

Картина является третьей по счету в рамках франшизы после «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо», однако не продолжает историю знакомых нам агентов, а возвращается к истокам создания шпионской организации.

Действие разворачивается в период Первой мировой войны, при этом в картине можно увидеть реальных исторических героев той эпохи, включая Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и др.

Режиссерское кресло проекта «King’s Man: Начало» занял Мэттью Вон, снявший обе предыдущих фильма серии, а вот актерский состав полностью обновлен, так как временной разрыв между событиями фильмов составляет порядка ста лет.

Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Харрис Дикинсон («Траст»), Джемма Артертон («Квант милосердия»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Мэттью Гуд («Первая дочь»).

Источник: 20th Century Fox