Фильм «Звёздные Войны: Последние Джедаи» собрал впечатляющие $610 млн за первую неделю проката, $296 млн из которых пришлись на рынок США

Премьерная неделя проката восьмой части “Star Wars: The Last Jedi” популярнейшей фантастической саги “Звездные Войны” завершена и можно подвести первые итоги сборов. Как вы помните, в первый же уикэнд картине удалось собрать весьма солидные $450 млн в мировом прокате, из которых $220 млн пришлись на рынок Северной Америки. Теперь же стало известно о выходе на отметку $610 млн мировых сборов за первую полную неделю проката.

Если быть точным, всего по миру было собрано $610,5 млн. Только в США сборы составили $296,5 млн, что позволило фильму сместить со второй строчки рекордов всех времен картину “Jurassic World”, обогнав ее на $300 тыс. Первое место в этом списке по-прежнему удерживает “Звёздные войны: Пробуждение Силы” с впечатляющим показателем в $390,9 млн сборов в Северной Америке.

Суммарные сборы “Star Wars: The Last Jedi” на мировых кинорынках составили $314 млн, из которых больше всего принесли Великобритания ($54,2 млн), Германия ($32,3 млн), Франция ($23,7 млн), Австралия ($22,7 млн) и Япония ($20,9 млн).

Отметим, что на прошлой неделе “Последние Джедаи” не только превзошли первоначальный прогноз студии Lucasfilm в $200 млн в США, но и продемонстрировали самый кассовый дебют 2017 года, обогнав предыдущего лидера “Красавицу и чудовище” со сборами в $175 млн.

Вместе с тем предыдущая часть саги “Star Wars: The Force Awakens” сохранила за собой первое место с результатом первого уикэнда на уровне $248 млн и финальными мировыми сборами, превысившими отметку в $2 млрд ($2,068 млрд из которых $936 млн в США). А вот первый спин-офф франшизы “Rogue One: A Star Wars Story” стартовал заметно хуже, собрав всего $155 млн, хотя в итоге и закрыл прокат на отметке $1,056 млрд ($532 млн в США).

Источник: Variety