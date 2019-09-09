Финальный трейлер сиквела «Сияния» Стивена Кинга Doctor Sleep / «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором в главной роли





Киностудия Warner Bros. выложила финальный трейлер фильма ужасов Doctor Sleep / «Доктор Сон», который является прямым продолжением культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние», снятого по одноименной книге Стивена Кинга.

По сюжету выживший в «Сиянии» сын главного героя Джека Торренса (Джек Николсон) Дэн Торренс (Юэн Макгрегор) не может забыть кошмарные дни, которые он провел в гостинице «Оверлук». Даже повзрослев, он все еще борется с этой травмой и реальный мир для него не всегда стабилен. Призраки прошлого пробуждаются после встречи с девочкой Аброй, которая тоже имеет дар «сияния». Оказывается, существует группа The True Knot, которая питается сиянием детей, чтобы обрести бессмертие. Вместе главные герои должны остановить группу и ее лидера Роуз (Ребекка Фергюсон).





Главные роли в картине сыграли Юэн Макгрегор и Ребекка Фергюсон, а режиссером выступил Майк Флэнеган, который специализируется на фильмах ужасов («Окулус», «Сомния», «Игра Джералда» и сериал «Призраки дома на холме»), так что можно надеяться, что нас ожидает действительно качественный хоррор в стиле Стивена Кинга и Стэнли Кубрика.

Премьера фильма Doctor Sleep / «Доктор Сон» состоится 8 ноября 2019 года.

Источник: Warner Bros.