Финансируемый Биллом Гейтсом стартап Heliogen заявил о совершении прорыва в гелиотермальной энергетике





Тяжелой промышленности — сталелитейным заводам, нефтехимическим предприятиям и производителям цемента — трудно отказаться от ископаемого топлива, поскольку ей требуются для производства экстремально высокие температуры. Неудивительно, что одна пятая мировой эмиссии углекислого газа происходит по ее вине.

Стартап Heliogen, финансируемый в том числе фондом Билла Гейтса, разработал уникальный метод концентрации солнечного света. На сегодняшний день технология уже позволяет добиться температуры свыше 1000 градусов Цельсия, а в ближайшем будущем этот показатель планируется увеличить до 1500 градусов Цельсия, чего более чем достаточно для того, чтобы тяжелая промышленность смогла хотя бы частично отказаться от сжигания угля или газа, пишет Ars Technica.

«Современные гелиотермальные станции способны выдавать до 565 градусов Цельсия, чего недостаточно для тяжелой промышленности. Разработанная Heliogen технология призвана исправить этот недостаток; будучи способной заменить собой сжигание топлива, она позволит существенно сократить выбросы углекислого газа от различных индустриальных процессов», — говорят в стартапе, добавляя, что они осознают, что их решение не сможет генерировать достаточно тепла 24 часа в сутки, но указывают, что его возможностей хватит, чтобы сократить эмиссию углекислого газа промышленными предприятиями минимум в два раза.

Утверждается, что добиться прорыва удалось за счет сочетания передового программного обеспечения и машинного зрения с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи. Технических подробностей изобретения Heliogen не разглашает, но можно предположить, что система с помощью камер регистрирует положение зеркал и постоянно корректирует его, чтобы поддерживать максимально сконцентрированный пучок. Луч при этом, как и в случае других гелиотермальных станций, фокусируется на сосуде с теплоемким агентом — например, солью.

Любопытно, что потенциальное применение технологии Heliogen не ограничивается тяжелой промышленностью: так, использование температур около 1500 градусов по Цельсию позволит также термохимически разлагать воду на водород и кислород в промышленных масштабах для дальнейшего использования «полученного абсолютно экологически чистым образом» H 2 в качестве топлива в самых различных сферах — от автомобилей до энергоемких механизмов, добавляют в стартапе.

Что касается стоимости решения Heliogen, то конкретные цифры инженерами не приводятся. Указывается лишь, что тепло, генерируемое их гелиотермальными станциями, будет «стоить вполовину дешевле, производимого при помощи ископаемого топлива».

Источник: hightech.plus