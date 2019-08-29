Фитнес-стартап Peloton оказался убыточным

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Чистый убыток нью-йоркского стартапа Peloton в 2019 финансовом году составил $245,7 млн, а годом ранее был на уровне $47,9 млн. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы компании, которые она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в преддверии IPO.

Издание отмечает, что в мае 2018 года сооснователь и гендиректор Peloton Джон Фоули говорил в интервью CNBC, что компания «невероятно прибыльна».

«У стартапа красивая бизнес-модель, наши инвесторы счастливы», — приводит его слова Business Insider.

То самое злосчастное интервью.

В Peloton отказались прокомментировать слова Фоули и финансовые показатели, сославшись на «период тишины» перед IPO. Компания планирует разместиться на бирже Nasdaq под тикером «PTON».

С момента основания в 2012 году Peloton привлекла $994,7 млн инвестиций, следует из данных Crunchbase. В августе 2018 года стартап оценивался в $4 млрд, писало TechCrunch.

Peloton продает велотренажеры и беговые дорожки с интернет-связью и сенсорным экраном для групповых онлайн-занятий фитнесом с тренером, не выходя из дома. Тренер в прямом эфире выполняет упражнения на аналогичном тренажере, а также рассказывает теорию и руководит движениями. Слушатели при этом исполняют инструкции и соревнуются друг с другом – данные с их аппаратов в реальном времени улетают в облако и возвращаются в виде списков лидеров и прочих мотивирующих табличек.

Также Peloton предлагает занятия без использования тренажеров, например, йогу, стретчинг, аэробные и силовые упражнения (в этом случае устройством для просмотра занятий будет выступать смартфон, планшет либо компьютер пользователя).

Стоимость велотренажера составляет $2245 (сумму можно разбить на 39 месяцев и выплачивать ежемесячно по $58), стоимость беговой дорожки — $4295 (можно разбить на два года, выплачивая $179 ежемесячно). Доступ к онлайн-занятиям приобретается отдельно и составляет $39 в месяц. Для пользователей, которые не приобрели тренажер, подписка на занятия стоит дешевле — $20 в месяц.

Согласно документам компании, в 2019 году ежемесячную подписку на программы Peloton оформили более 511 тысяч пользователей; всего компания продала 577 тысяч устройств, отмечает издание.

Источник: VC