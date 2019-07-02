Физики открыли новое состояние света — «самозакручивание»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Ученым давно известно о таких характеристиках света, как длина волны, поляризация или интенсивность. В 90-х было обнаружено, что излучение также может быть закрученным, то есть обладать угловым моментом. Лучи с высокоструктурированным угловым моментом имеют орбитальный угловой момент (OAM) и называются вихревыми лучами. Они выглядят как равномерная спираль и когда сталкиваются с плоской поверхностью, то похожи на бублик, пишет Phys.org.

В новейшем исследовании ученые из Испании и США, работая с OAM, обнаружили, что у света есть еще одно состояние.

Как сообщается, в ходе эксперимента исследователи направляли два одинаковых лазерных луча с высокоструктурированным угловым моментом на облако газообразного аргона. Поначалу пучки света вели себя вполне ожидаемо — накладываясь друг на друга, они выходили с другой стороны облака как один вихревой луч. Но когда ученые рассинхронизировали лучи, внеся изменения в их орбитальные угловые моменты, на выходе из облака свет начал выглядеть как штопор с постепенно меняющейся закрученностью. А когда его столкнули с плоской поверхностью, он принял форму полумесяца.

Исследователи назвали новое состояние self-torque («самозакручивание»). Оно не только никогда прежде не встречалось учеными, но и не было предсказано наукой.

По предположению команды, данное открытие в будущем позволит разработать новые методы манипуляции веществами в наномасштабе.

Источник: hightech.plus