Флаг трансгендеров, мужчина-невеста и гендерно-инклюзивный Санта: стало известно, какие эмодзи появятся в 2020 году

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Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут в апреле этого года в составе пакета Emoji 13.0.

Особый акцент в новом наборе сделан на инклюзивности и репрезентативности: создатели решили включить в коллекцию такие гендерно-нейтральные иконки, как гендерно-инклюзивный Санта-Клаус, мужчина в свадебной фате, а также символ транссексуалов и их флаг.

Помимо этого, в наборе появятся эмодзи в виде анатомических изображений сердца и легких, улыбающееся лицо со слезой, а также лицо с накладными носом, бровями и усами и ниндзя. Кроме того, один из новых эмодзи — поднятые вверх соединенные пальцы, выражающие одобрение блюду; этот жест еще называют «итальянским».

В дополнение к этому увеличится количество значков с едой (добавятся сладкий перец, оливка, жемчужный чай, фондю), животными (появятся черный кот, белый медведь, тюлень, бизон, бобер) и насекомыми (набор пополнится тараканом, червяком, мухой), причем не только существующими, но и вымершими, такими как птица додо и мамонт.