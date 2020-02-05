Флаг трансгендеров, мужчина-невеста и гендерно-инклюзивный Санта: стало известно, какие эмодзи появятся в 2020 году
Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут в апреле этого года в составе пакета Emoji 13.0.
Особый акцент в новом наборе сделан на инклюзивности и репрезентативности: создатели решили включить в коллекцию такие гендерно-нейтральные иконки, как гендерно-инклюзивный Санта-Клаус, мужчина в свадебной фате, а также символ транссексуалов и их флаг.
Помимо этого, в наборе появятся эмодзи в виде анатомических изображений сердца и легких, улыбающееся лицо со слезой, а также лицо с накладными носом, бровями и усами и ниндзя. Кроме того, один из новых эмодзи — поднятые вверх соединенные пальцы, выражающие одобрение блюду; этот жест еще называют «итальянским».
В дополнение к этому увеличится количество значков с едой (добавятся сладкий перец, оливка, жемчужный чай, фондю), животными (появятся черный кот, белый медведь, тюлень, бизон, бобер) и насекомыми (набор пополнится тараканом, червяком, мухой), причем не только существующими, но и вымершими, такими как птица додо и мамонт.
Другие интересные символы, которых раньше не было, — камень, заварочный чайник, волшебная палочка, пиньята, швейная иголка, аккордеон, вантуз, бумеранг, мусорное ведро и мышеловка.
Посмотреть на все 117 новых эмодзи можно в видео ниже:
Напоследок отметим, что консорциум Unicode дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление и внедрение в те или иные программы берут на себя разработчики ПО. Это означает то, что представленные эмодзи, во-первых, в конечном итоге будут иметь несколько иной вид, а во-вторых, они отнюдь не сразу появятся на условной экранной клавиатуре смартфона: сначала поддержку расширенной таблицы символов должны реализовать создатели клавиатуры (например, Google или Apple), и только после этого новые иконки станут доступны конечным пользователям в качестве программного обновления.
Источник: Bird in Flight