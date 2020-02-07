Ford создал «эмодзи-куртку» Emoji Jacket для велосипедистов, которая позволяет демонстрировать водителям автомобилей знаки поворота и эмоции [видео]

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Компания Ford разработала специальную куртку для велосипедистов Emoji Jacket, которая с помощью LED-индикаторов на спине демонстрирует другим участникам движения эмодзи и важные знаки.

В Ford отметили, что ежегодно на дорогах Европы гибнет порядка 2000 велосипедистов, причем зачастую аварии происходят из-за недопонимания между водителями автомобилей и велосипедистами. Последние менее заметны, чем автомобили, а для того, чтобы показать направление поворота, им приходится снимать руку с руля, что также не способствует повышению безопасности на дорогах.

В итоге в рамках кампании Share The Road специалисты Ford и разработали Emoji Jacket. За счет массива точечных светодиодов на спине куртки, она может демонстрировать:

три стандартных смайлика (🙂☹️😐),

стрелки поворота (⬅️➡️),

знак опасности (⚠︎).

Выбор конкретного знака происходит с помощью беспроводного пульта управления, закрепленного на руле велосипеда.

Велокуртка Emoji Jacket представляет собой сделанный в единственном экземпляре прототип, который пока невозможно свободно приобрести. Ее задача — показать, насколько можно улучшить ситуацию на дороге за счет более высокого уровня взаимопонимания между всеми участниками движения.

Напомним, что это не первый проект Ford, направленный на безопасность велосипедистов — два года назад компания разработала умную куртку для велосипедистов Smart Jacket for Cyclists, оснащенную вибронавигацией и указателями поворотов/торможения.

Источник: Ford