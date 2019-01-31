Ford задействует технологии виртуальной реальности при проектировании автомобилей

Традиционно автомобильные дизайнеры создают новый транспорт в несколько этапов. Первый — создание двумерных эскизов. В ходе второго этапа наброски загружают в специальное ПО, которое воссоздает их в трехмерном виде, в ходе третьего — специалисты проверяют получившиеся 3D-эскизы на соответствие инженерным требованиям.

Американская компания Ford намерена изменить привычный уклад и привнести в процесс проектирования автомобилей технологии виртуальной реальности — VR-гарнитуры и программу Gravity Sketch. Как предполагается, это позволит специалистам пропустить первые два этапа и сразу рисовать объемные модели, в реальном времени определяя возможность их постройки. В результате значительно сократится время, необходимое для разработки новых автомобилей, убеждены в Ford.

«То, что раньше занимало недели, будет занимать часы», — полагает руководство автопроизводителя.

При этом VR-технологии не только позволят дизайнерам работать быстрее, но и сделают сам процесс разработки более удобным: в виртуальной реальности инженерам не составит труда взглянуть на чертежи под любым углом, — ведь огромные 3D-макеты можно вращать в пространстве, — или даже «сесть» на место водителя или пассажира.