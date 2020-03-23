Formula 1 запустила виртуальный чемпионат F1 Esports из-за переноса первых восьми этапов, победителем Гран При Бахрейна стал китаец Гуаньюй Чжоу [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





После переноса/отмены первых шести этапов «королевы автоспорта» из-за коронавируса организаторы и команды чемпионата Formula 1 приняли решение частично заменить реальные соревнования виртуальными гонками. Первый этап F1 Esports Virtual Grand Prix прошел на выходных, его можно было наблюдать на youtube, twitch и facebook.

Пилоты Formula 1 и приглашенные звезды киберспорта соревновались на виртуальной трассе в Бахрейне в удаленном режиме. В качестве основы чемпионата использовалась ПК-версия игры F1 2019 от Codemasters с настройками, которые позволили получить зрелищную гонку без особого ущерба соревновательности (единые настройки мощности, уменьшенный уровень повреждений, опциональный АБС и трекшн-контроль для менее подготовленных участников).

Пилоты прошли квалификацию для определения стартовой позиции, после чего преодолели 50% реальной трассы (28 кругов вместо 56 кругов). В итоге, первым к финишу пришел Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault F1 и участник чемпионта Formula 2, стартовавший с третьего места. Очки в основной зачет не начислялись, так как меропрятие не заменяет собой реальный чемпионат. Следующая виртуальная гонка пройдет 5 апреля, в даты проведения Гран При Вьетнама.

Кстати, из-за коронавируса отменили уже восемь этапов Formula 1 2020 года, включая Гран При Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Монако и Азербайджана, так что наблюдать за виртуальными заездами придется как минимум до июля.

Источник: Formula 1