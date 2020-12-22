Fortnite представил набор «Marvel: короли и воины» с Черной Пантерой, Капитаном Марвел и Таскмастером за 619 грн (а также бесплатное «Вакандийское приветствие»)

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Разработчики онлайн-шутера Fortnite в жанре «Королевская битва» представили очередной набор контента, включая героев вселенной Marvel и характерный жест-приветствие. Набор «Marvel: короли и воины» (Marvel Royalty & Warriors Pack) включает сразу трех персонажей Marvel, включая Черную Пантеру, Капитана Марвел и Таскмастера.

В данный момент в магазине Epic Game Store стоимость данного набора составляет 619 грн, при этом на него не распространяется действие купонов Epic Games Store и других акций.

Набор содержит следующие компоненты:

экипировка Чёрной Пантеры (доп. вариант стиля в комплекте), украшение на спину «Королевский плащ» (доп. вариант стиля в комплекте), инструмент «Клинки из вибраниума», дельтаплан «Вакандийский дельтаплан»;

экипировка Капитана Марвел (доп. вариант стиля в комплекте), украшение на спину «Щит кри» (доп. вариант стиля в комплекте), кирка «Жезл „Альфа“», Дельтаплан «Сила Мар-Велл»;

экипировка Таскмастера, украшение на спину «Щит Мимика», кирка «Меч Подражательницы».

Также начиная с 21 декабря все игроки Fortnite могут бесплатно получить эмоцию «Вакандийское приветствие» — для этого достаточно пройти серию испытаний «Ваканда навсегда» между 21 декабря 2020 года и 13 января 2021 года.

Wakanda Forever. Complete the new Wakanda Forever Quests and earn the Wakandan Salute Emote for free! pic.twitter.com/NLByKF5TiR — Fortnite (@FortniteGame) December 21, 2020

Напомним, что недавно Epic Games представила подписку Fortnite Crew стоимостью $12 в месяц с боевым пропуском, игровой валютой и эксклюзивными предметами. Также с 15 декабря в игре доступен специальный режим Performance Mode, который позволяет получит улучшенную производительность на более старых и слабых компьютерах.

Источник: The Verge