Fortnite представил набор «Marvel: короли и воины» с Черной Пантерой, Капитаном Марвел и Таскмастером за 619 грн (а также бесплатное «Вакандийское приветствие»)

Разработчики онлайн-шутера Fortnite в жанре «Королевская битва» представили очередной набор контента, включая героев вселенной Marvel и характерный жест-приветствие. Набор «Marvel: короли и воины» (Marvel Royalty & Warriors Pack) включает сразу трех персонажей Marvel, включая Черную Пантеру, Капитана Марвел и Таскмастера.

В данный момент в магазине Epic Game Store стоимость данного набора составляет 619 грн, при этом на него не распространяется действие купонов Epic Games Store и других акций.

Набор содержит следующие компоненты:

Также начиная с 21 декабря все игроки Fortnite могут бесплатно получить эмоцию «Вакандийское приветствие» — для этого достаточно пройти серию испытаний «Ваканда навсегда» между 21 декабря 2020 года и 13 января 2021 года.

Wakanda Forever.

Complete the new Wakanda Forever Quests and earn the Wakandan Salute Emote for free! pic.twitter.com/NLByKF5TiR

— Fortnite (@FortniteGame) December 21, 2020