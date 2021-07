Фотогалерея дня: Зак Снайдер показал первые кадры боевика «Армия воров», в котором раскрывается предыстория «Армии мертвецов»

Только вчера мы рассказали о том, что Зак Снайдер снимет для Netflix крупнобюджетную космическую фантастику Rebel Moon / «Мятежная луна», как автор поделился новостями об еще одном проекте. Речь идет о фильме-ограблении Army of Thieves / «Армия воров», который является приквелом зомби-боевика Army of the Dead / «Армия мертвецов».

Meet the Army of Thieves. 💰🔐💰🔐

The action-packed prequel to Army of the Dead, directed by and starring Matthias Schweighöfer, is coming soon to Netflix. #ArmyOfThieves pic.twitter.com/hwCNYmbLwC — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 7, 2021

Картина расскажет о взломщике сейфов Людвиге Дитере в исполнении Маттиаса Швайгхёфера, который предпримет первую и, как мы уже знаем, неудачную попытку ограбить банк в Лас-Вегасе в самом начале зомби-апокалипсиса, описанного в «Армии мертвецов». Интересно, что в этом проекте Зак Снайдер выполняет роль исполнительного продюсера, тогда как режиссировать фильм взялся исполнитель главной роли Маттиас Швайгхёфер.

Помимо немецкого взломщика в Army of Thieves / «Армия воров» появятся Натали Эммануэль («Игра престолов»), Руби О. Фи («Полярный»), Петер Симонишек, Гуз Хан, Джонатан Коэн и другие. Съемки фильма уже завершены, премьера должна состояться до конца текущего года.

Напомним, что Зак Снайдер собирается развивать свой проект «Army of …» как полноценную франшизу и после полнометражных фильмов Army of the Dead и Army of Thieves на Netflix выйдет аниме-сериал Army of the Dead: Lost Vegas.

Источник: Variety