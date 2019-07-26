Франция намерена разработать противоспутниковое лазерное оружие

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Министерство обороны Франции намерено заказать разработку противоспутникового лазерного оружия, которое будет базироваться на небольших спутниках. Об этом, как сообщает AFP, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, мощные лазеры будут использоваться для выведения из строя вражеских спутниковых систем наблюдения. Вместе с тем, подчеркивает чиновница, разработка будет носить исключительно оборонительный характер.

«Если кто-то посмеет угрожать нашим спутникам, мы правомочно выведем из строя спутниковые системы противника и тем самым ослепим его», — отметила Парли.

Подробности о лазерном противоспутниковом оружии, разработку которого намерены заказать французские военные, пока неизвестны. Парли утверждает, что Франция серьезно отстала в области разработки боевых лазеров, но французские предприятия смогут наверстать упущенное.

Источник: N+1